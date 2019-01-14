В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-14T14:23:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 14 января, в центре Москвы во время обрушения строительной люльки погиб один человек. В момент происшествия на высоте работали два строителя, один из них от полученных травм скончался на месте, второй получил ушибы и был экстренно госпитализирован в одну из ближайших больниц.

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова отметила, что инцидент произошел на улице Пречистенка в самом центре столицы. Сотрудники на объекте занимались проведением высотных работ. Что стало причиной обрушения строительной люльки, пока не сообщается, передает телеканал «360».

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Стражам порядка предстоит выяснить обстоятельства чрезвычайного происшествия.

В настоящее время по факту происшествия началась доследственная проверка, пишет сайт argumenti.ru.