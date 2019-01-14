Столица целую неделю будет находиться под влиянием семейства циклонов

СЕГОДНЯ 15:16 2019-01-14T15:17:16+03:00

Температура воздуха в середине января превысит климатическую норму на семь градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Они принесут в центральный регион низкое атмосферное давление и температуру, выше климатической нормы

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С сегодняшнего дня, 14 января, центральная Россия окажется под влиянием семейства циклонов, которые принесут в столицу изменение погоды. Те, кто страдает метеозависимостью, скорее всего, почувствуют себя плохо, так как давление упадет ниже нормы, а вот температура воздуха не будет соответствовать климатической норме.

Действие циклона всю неделю будет испытывать жителей Московской области на прочность. Средняя суточная температура превысит климатическую на пять-шесть градусов, а во вторник и пятницу даже на восемь-девять, что для середины января не характерно.

Водителям стоит быть особенно внимательными, на дорогах будет держаться гололедица, а при понижении температурных значений, дорожные условия станут вовсе сложными и опасными.

Показатели термометров, которые будут актуальны для 14 и 15 января синоптики называют аномальными, в среднем превышение климатической нормы составляет семь градусов.

- Отклонение от нормы на семь градусов — это очень большое отклонение, — подтвердил телеканалу «360» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.