2019-01-15T14:15:54+03:00
Москва

В Подмосковье открылись пункты приема новогодних елок

В ходе акции планируется собрать около 150 тысяч кубометров хвои
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье открылись пункты приема елокВ Подмосковье открылись пункты приема елокФото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Московской области появились 90 пунктов приема новогодних елок. Региональная акция получила название «Подари своей елке вторую жизнь». Об этом сообщили в областном МинЖКХ.

«С 15 по 31 января на территории девятнадцати наиболее крупных городов Подмосковья с населением от 100 тысяч человек будут функционировать брендированные пункты приема новогодних елок, всего будет не менее девяноста таких пунктов», - цитирует слова главы ведомства Евгения Хромушина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Примечательно, что в пунктах приема можно будет сдать как ель, так и пихту с сосной. Всего в рамках акции планируется собрать как минимум 150 тысяч кубометров хвои.

Отмечается, что срубленные деревья планируется отдать в переработку. Часть древесины отправят на фабрику для изготовления детских площадок. Остальную часть собранных деревьев переработают в цепку и будут использовать при посадке новых елок в акции «Лес Победы», передает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке «Сокольники» пройдут елочные гонки
Столица целую неделю будет находиться под влиянием семейства циклонов
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки
Уменьшенные дорожные знаки появятся еще на 37 московских улицах
Две сотни мест для купания на Крещение подготовили в Подмосковье
Барецкий предложил бесплатно похоронить Пугачеву и Киркорова
Москвичей предупредили о повышении уровня опасности из-за метели
В Москве пассажиры раскупили все «Тройки» в виде наклеек и вкладышей
Метрополитену предоставят восемь участков в центре Москвы
В Подмосковье в 2019 году планируют открыть 24 школы
На Калужском шоссе и Минской улице появятся выделенные полосы
В парках Москвы появятся пункты по приему елок
В студенческом общежитии МГСУ произошла массовая драка
В Рождественскую ночь столичное метро, МЦК и электрички будут работать до 2.00
Более пятисот человек застряли в Шереметьево