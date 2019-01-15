В Подмосковье открылись пункты приема новогодних елок

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-15T14:15:54+03:00

В ходе акции планируется собрать около 150 тысяч кубометров хвои

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В Московской области появились 90 пунктов приема новогодних елок. Региональная акция получила название «Подари своей елке вторую жизнь». Об этом сообщили в областном МинЖКХ.

«С 15 по 31 января на территории девятнадцати наиболее крупных городов Подмосковья с населением от 100 тысяч человек будут функционировать брендированные пункты приема новогодних елок, всего будет не менее девяноста таких пунктов», - цитирует слова главы ведомства Евгения Хромушина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Примечательно, что в пунктах приема можно будет сдать как ель, так и пихту с сосной. Всего в рамках акции планируется собрать как минимум 150 тысяч кубометров хвои.

Отмечается, что срубленные деревья планируется отдать в переработку. Часть древесины отправят на фабрику для изготовления детских площадок. Остальную часть собранных деревьев переработают в цепку и будут использовать при посадке новых елок в акции «Лес Победы», передает телеканал «360».