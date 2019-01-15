В парке «Сокольники» пройдут елочные гонки
В парке «Сокольники» 20 января пройдет необычное мероприятие — елочные гонки на гироскутерах. Принять участие в состязаниях смогут все желающие. Единственное условие — новогоднюю елку необходимо принести с собой.
Специально к этому посленовогоднему мероприятию на Фонтанной площади парка появится стометровая трасса. К участию в соревнованиях будут допускаться радиоуправляемые гироскутеры с прикрепленными к ним елками. Управлять «транспортом» участники смогут удаленно при помощи смартфонов. Для этого на время гонок им выдадут телефоны со специальной программой.
Развлекательное состязание начнется в 14:00 и продлится до 18:00. А после гонок елку можно будет сдать на переработку в пункт приема елок, пишет РИАМО.
Отмечается, что тем, кто не принесет с собой живую елку, организаторы тоже не дадут скучать. Всем посетителям предложат принять участие в других праздничных конкурсах и развлечениях. Например, разобрать на на время искусственную елку, пишет сетевое издание m24.ru.