2019-01-15T14:29:50+03:00
Москва

В парке «Сокольники» пройдут елочные гонки

Для участия в соревнованиях нужно будет принести с собой живую елку
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В "Сокольниках" пройдут елочные гонкиВ "Сокольниках" пройдут елочные гонкиФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В парке «Сокольники» 20 января пройдет необычное мероприятие — елочные гонки на гироскутерах. Принять участие в состязаниях смогут все желающие. Единственное условие — новогоднюю елку необходимо принести с собой.

Специально к этому посленовогоднему мероприятию на Фонтанной площади парка появится стометровая трасса. К участию в соревнованиях будут допускаться радиоуправляемые гироскутеры с прикрепленными к ним елками. Управлять «транспортом» участники смогут удаленно при помощи смартфонов. Для этого на время гонок им выдадут телефоны со специальной программой.

Развлекательное состязание начнется в 14:00 и продлится до 18:00. А после гонок елку можно будет сдать на переработку в пункт приема елок, пишет РИАМО.

Отмечается, что тем, кто не принесет с собой живую елку, организаторы тоже не дадут скучать. Всем посетителям предложат принять участие в других праздничных конкурсах и развлечениях. Например, разобрать на на время искусственную елку, пишет сетевое издание m24.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Подмосковье открылись пункты приема новогодних елок
Столица целую неделю будет находиться под влиянием семейства циклонов
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки
Уменьшенные дорожные знаки появятся еще на 37 московских улицах
Две сотни мест для купания на Крещение подготовили в Подмосковье
Барецкий предложил бесплатно похоронить Пугачеву и Киркорова
Москвичей предупредили о повышении уровня опасности из-за метели
В Москве пассажиры раскупили все «Тройки» в виде наклеек и вкладышей
Метрополитену предоставят восемь участков в центре Москвы
В Подмосковье в 2019 году планируют открыть 24 школы
На Калужском шоссе и Минской улице появятся выделенные полосы
В парках Москвы появятся пункты по приему елок
В студенческом общежитии МГСУ произошла массовая драка
В Рождественскую ночь столичное метро, МЦК и электрички будут работать до 2.00
Более пятисот человек застряли в Шереметьево