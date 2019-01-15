2019-01-15T15:22:16+03:00
Общество

В Москве увеличили разовые выплаты ветеранам-афганцам

Денежную помощь выдадут в конце января - начале февраля
Светлана ВОЛКОВА
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Ветеран войны в Афганистане на шествии Бессмертного полка.Ветеран войны в Афганистане на шествии Бессмертного полка.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 15 января, на президиуме правительства Москвы приняли распоряжение «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана».

Напомним, годовщина отмечается ежегодно 15 февраля. Накануне этой даты столичные ветераны-афганцы получают разовую денежную выплату. Раньше им выплачивали от 2 до 5 тысяч рублей. Теперь сумма выросла и составит от 4 до 10 тысяч рублей. То есть разовая помощь увеличена в два раза по сравнению с предыдущей выплатой в 2014 году.

Выплата положена зарегистрированным в Москве по месту жительства членам семей погибших в Афганистане военнослужащих, инвалидам боевых действий и ветеранам-афганцам. Ее получат 17 тысяч 683 москвича. Из городского бюджета на эти цели потратят 167 миллионов рублей.

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