2019-01-15T18:02:13+03:00
Происшествия

В Подмосковье пациент избил врача из-за диагноза

Медик написал заявление в полицию
Ася РОМАНЧУК
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В Подмосковье хулиган избил врачаВ Подмосковье хулиган избил врачаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В больнице Семашко в подмосковном Серпухове пациент набросился с кулаками на медика. Врач, по мнению хулигана, поставил ему неверный диагноз.

25-летнего парня привезли в больницу имени Семашко. Предварительно у него был вывих плеча, но рентген показал обратное. Конечность была совершенно целая и врач огласил диагноз.

Вопреки ожидания мужчина оказался не раз и начал шуметь, возмущаться. А после набросился на врача с кулаками.

- Врач получил телесные повреждения. Когда хулигана удалось утихомирить, его передали подоспевшим на вызов сотрудникам полиции. Теперь они будут разбираться в ситуации. У медицинского работника зафиксированы телесные повреждения, - сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на МВД региона.

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