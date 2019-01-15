В Подмосковье пациент избил врача из-за диагноза
В больнице Семашко в подмосковном Серпухове пациент набросился с кулаками на медика. Врач, по мнению хулигана, поставил ему неверный диагноз.
25-летнего парня привезли в больницу имени Семашко. Предварительно у него был вывих плеча, но рентген показал обратное. Конечность была совершенно целая и врач огласил диагноз.
Вопреки ожидания мужчина оказался не раз и начал шуметь, возмущаться. А после набросился на врача с кулаками.
- Врач получил телесные повреждения. Когда хулигана удалось утихомирить, его передали подоспевшим на вызов сотрудникам полиции. Теперь они будут разбираться в ситуации. У медицинского работника зафиксированы телесные повреждения, - сообщает сайт «Дни.ру» со ссылкой на МВД региона.