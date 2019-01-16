2019-01-16T11:47:44+03:00
Общество

Московские газовики начали внеплановые проверки жилфонда

После взрывов в Магнитогорске и Шахтах было решено осмотреть все объекты на предмет безопасности
Ася РОМАНЧУК
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В Московской области начались массовые проверки газового оборудованияВ Московской области начались массовые проверки газового оборудования
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В Московской области начались внеплановые проверки газового оборудования в жилых домах. После взрывов, которые прогремели в Шахтах и Магнитогорске, в Мособлгазе решили провести ревизию подведомственных территорий.

Будет проверен весь жилой фонд региона, который подключен к системе подачи газа. Проверки направлены на повышение уровня безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщает предприятие.

Абонентов уже попросили обеспечить доступ в квартиры сотрудникам газовой службы, а еще отнестись к данным мероприятиям с пониманием, ведь лучше подстраховаться, чем потом сожалеть о произошедшей трагедии.

Есть еще один момент, о котором стоит знать москвичам – ситуацией могут воспользоваться мошенники, поэтому стоит внимательно проверить, кто именно пришел в дом, сообщает телеканал «360».

1. Сотрудники газовой службы должны быть в спецодежде синего цвета с серыми вставками. На правом нагрудном кармане будет бейдж, где указано имя и должность человека.

2. Обязательно должно быть удостоверение сотрудника АО «Мособлгаз» и фирменные визитки предприятия.

3. А если возникли вопросы, то стоит позвонить номеру телефона горячей линии АО «Мособлгаз» 8-800-200-24-09.

В одном из жилых домов города Шахты в Ростовской области произошел мощный взрыв бытового газа, который спровоцировал обрушение. Такую информацию предоставили в местных экстренных службах. Специалисты считают, что ЧП могло произойти в результате воздействие на баллон с газом, который, вероятно, хранился в одной из пострадавших квартир.

Ранее в Магнитогорске произошел аналогичный случай. В одной из квартир произошел взрыв из-за чего рухнул весь подъезд 9-этажного жилого дома. По официальной версии взорвался именно газ, но местные жители не устают обсуждать, что произошедшее - теракт.

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