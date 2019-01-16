2019-01-16T12:13:29+03:00
Наука

Ученые назвали эффективный способ избежать преждевременной смерти

Специалисты рассчитали необходимый минимум физической активности
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как избежать преждевременной смертиУченые рассказали, как избежать преждевременной смертиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Специалисты из Колумбийского университета в США назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти. В ходе исследования, ученые определили, что для людей, ведущих сидячий образ жизни, будет полезна физическая активность любой интенсивности.

Согласно новым данным ученых, вовсе не обязательно заниматься спортом и делать силовые упражнения, чтобы улучшить состояние организма, достаточно просто добавить немного активности: ходить пешком, самостоятельно заниматься делами по дому и т. д.

В исследовании специалистов приняли участие порядка восьми тысяч человек среднего и пожилого возраста. Добровольцам предложили носить устройства, которые фиксировали продолжительность и интенсивность их физической активности на протяжении четырех дней. На основе этих данных специалисты рассчитали среднюю активность каждого человека, передает сайт телеканала «Звезда».

В результате, ученым удалось установить, что даже 30 минут физической нагрузки в день снижает риск преждевременной смерти на 17%, а более интенсивные нагрузки и вовсе могут снизить его на 35%. Однако специалисты подчеркивают, что любая регулярная физическая активность полезна для организма, особенно для людей, которые долгое время проводят сидя за столом, пишет ФАН.

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