Ученые назвали эффективный способ избежать преждевременной смерти
Специалисты из Колумбийского университета в США назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти. В ходе исследования, ученые определили, что для людей, ведущих сидячий образ жизни, будет полезна физическая активность любой интенсивности.
Согласно новым данным ученых, вовсе не обязательно заниматься спортом и делать силовые упражнения, чтобы улучшить состояние организма, достаточно просто добавить немного активности: ходить пешком, самостоятельно заниматься делами по дому и т. д.
В исследовании специалистов приняли участие порядка восьми тысяч человек среднего и пожилого возраста. Добровольцам предложили носить устройства, которые фиксировали продолжительность и интенсивность их физической активности на протяжении четырех дней. На основе этих данных специалисты рассчитали среднюю активность каждого человека, передает сайт телеканала «Звезда».
В результате, ученым удалось установить, что даже 30 минут физической нагрузки в день снижает риск преждевременной смерти на 17%, а более интенсивные нагрузки и вовсе могут снизить его на 35%. Однако специалисты подчеркивают, что любая регулярная физическая активность полезна для организма, особенно для людей, которые долгое время проводят сидя за столом, пишет ФАН.