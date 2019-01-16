В Москве в новогодние праздники родились почти 2,5 тысячи малышей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-01-16T13:00:06+03:00

В новогодние праздники в Москве родились около 2,5 тысячи детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изменить размер текста: A A

В московских роддомах в период с 1 по 9 января на свет появилось 2466 детей. 1356 новорожденных - мальчик. Кроме того, среди малышей в новогодние праздники родились 20 пар двойняшек.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун, в праздничные дни все больницы Москвы работали в штатном режиме и оказывали горожанам необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

«Сегодня наши роддома и перинатальные центры оснащены всем необходимым современным оборудованием. В них работает квалифицированный персонал, который владеет самыми эффективными методиками», - цитирует чиновника сетевое издание m24.ru.

Напомним, что все родители, чьи малыши появились на свет в Москве могут получить подарок от правительства Москвы. Новоиспеченным родителям дарят специальный набор для новорожденного. Пишет РИАМО со ссылкой на mos.ru.