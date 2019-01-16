2019-01-16T13:00:06+03:00
Москва

В Москве в новогодние праздники родились почти 2,5 тысячи малышей

Среди них — 20 пар двойняшек
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В новогодние праздники в Москве родились около 2,5 тысячи детейВ новогодние праздники в Москве родились около 2,5 тысячи детейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В московских роддомах в период с 1 по 9 января на свет появилось 2466 детей. 1356 новорожденных - мальчик. Кроме того, среди малышей в новогодние праздники родились 20 пар двойняшек.

Как отметил руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун, в праздничные дни все больницы Москвы работали в штатном режиме и оказывали горожанам необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

«Сегодня наши роддома и перинатальные центры оснащены всем необходимым современным оборудованием. В них работает квалифицированный персонал, который владеет самыми эффективными методиками», - цитирует чиновника сетевое издание m24.ru.

Напомним, что все родители, чьи малыши появились на свет в Москве могут получить подарок от правительства Москвы. Новоиспеченным родителям дарят специальный набор для новорожденного. Пишет РИАМО со ссылкой на mos.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученые назвали эффективный способ избежать преждевременной смерти
Московские газовики начали внеплановые проверки жилфонда
В Подмосковье пациент избил врача из-за диагноза
Более 50 проблемных участков на дорогах устранят в Москве
В Москве увеличили разовые выплаты ветеранам-афганцам
В парке «Сокольники» пройдут елочные гонки
В Подмосковье открылись пункты приема новогодних елок
Столица целую неделю будет находиться под влиянием семейства циклонов
В Москве рабочий погиб при падении строительной люльки
Уменьшенные дорожные знаки появятся еще на 37 московских улицах
Две сотни мест для купания на Крещение подготовили в Подмосковье
Барецкий предложил бесплатно похоронить Пугачеву и Киркорова
Москвичей предупредили о повышении уровня опасности из-за метели
В Москве пассажиры раскупили все «Тройки» в виде наклеек и вкладышей
Метрополитену предоставят восемь участков в центре Москвы
В Подмосковье в 2019 году планируют открыть 24 школы
На Калужском шоссе и Минской улице появятся выделенные полосы
В парках Москвы появятся пункты по приему елок
В студенческом общежитии МГСУ произошла массовая драка
В Рождественскую ночь столичное метро, МЦК и электрички будут работать до 2.00
Более пятисот человек застряли в Шереметьево