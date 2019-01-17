2019-01-17T14:07:49+03:00
Москва

Грядущей метели в Москве присвоили «желтый» уровень опасности

С городе ожидается снегопад и порывистый ветер
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасностиВ Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасностиФото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 18 января, в Москве и Московской области объявил «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с усилением ветра до 18 метров в секунду и с предстоящей метелью.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. Об этом напомнили в Гидромецентре России. В столице и Подмосковье в связи с сильным порывистым ветром повышенный уровень опасности введен на 33 часа. В связи с метелью — на 21 час, передает РИАМО.

По прогнозам синоптиков, в пятницу в столичном регионе будет облачно, пойдет снег. Местами ожидается гололедица. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха в городе составит 4-6 градусов ниже нуля, по области — минус 3-8 градусов, пишет сетевое издание m24.ru.

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