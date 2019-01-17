2019-01-17T15:14:00+03:00
Общество

В Подмосковье будут выдавать электронные рецепты на лекарства

Новшество коснется детей с ограниченными возможностями
Ася РОМАНЧУК
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Рецепты на лекарства станут электроннымиРецепты на лекарства станут электроннымиФото: Павел МАРТИНЧИК
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В московской области начнут выдавать электронные рецепты на лекарственные препараты. Это поможет многим льготникам пользоваться своим гаджетом, для приобретения товаров в аптеках.

Законопроект об электронных рецептах на лекарства сегодня в первом чтении приняли депутаты Мособлдумы. Инициатива была выдвинута комитетом по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Планируется, что пациенты сами смогут выбрать каким рецептом им воспользоваться: привычным бумажным или цифровым. Электронные назначения будут выдавать на лекарства, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного питания.

- Это коснется тех учреждений и потребителей, которые готовы работать в таком формате. Бумажные аналоги не будут исключены из оборота. Те, кто выберут цифровой рецепт, смогут получать талон на свой гаджет и обращаться с ним напрямую в аптеку, - цитирует телеканал «360» слова Андрей Голубев, председателя Комитета по вопросам охраны здоровья труда и социальной политики Московской области.

Технология выписки таких рецептов уже тестируется в некоторых российских регионах. Через специальную программу врач не только сможет выписать рецепт, но и проверить наличие препарата в ближайших аптеках, где пациент сможет приобрести необходимое лекарство.

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