2019-01-17T17:44:11+03:00
Москва

Крещенские ярмарки откроются в Подмосковье 18 января

Для местных жителей подготовят подарки и развлекательную программу
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Подмосковье откроются Крещенские ярмаркиВ Подмосковье откроются Крещенские ярмаркиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Московской области 18 января начнут работать Крещенские ярмарки. Мероприятия пройдут в Одинцовском районе, а также в Талдоме и Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе Минпотребрынка региона.

Сообщается, что на ярмарках можно будет приобрести продукты питания, товары повседневного спроса и сувениры. Кроме того для посетителей будет организована развлекательная программа.

Например, на ярмарке в Одинцово местные жители смогут приобрести сувениры ручной работы, кубанский мед, сыры от подмосковных фермеров, валенки, покровские пряники, белевскую пастилу. А в Вербилках будут продавать ивановский текстиль, изделия из верблюжьей шерсти и камчатскую рыбу, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того в Подольске в Крещение для пожилых граждан будет организован благотворительный обед. А в Вербилках для пенсионеров подготовят подарки.

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