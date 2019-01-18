Путешествие мечты: «Боржоми» исполняет желания

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-17T18:50:56+03:00

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Для этого нужно было пройти особенный кастинг, покорив за 60 секунд сердца звездного жюри — и быть готовым в течение 48 часов собрать чемодан и отправиться на родину “Боржоми”.

Организаторы проекта Wishlist Borjomi 2019 в течение трех недель исполняли мечты. Благодаря волшебному сервису, который появился в сети накануне Нового года, можно было познакомиться с кумиром, встретить Новый год в стильных апартаментах в центре Москвы, сделать первую татуировку, подняться в небо на спортивном самолете и многое другое. Возможность побывать в Грузии и вдохновиться ее живописными пейзажами стала 12-м желанием в проекте. Чтобы сразиться за мечту, нужно было оставить заявку на сайте wishlist2019.ru с кратким описанием того, почему именно тебе важно ее исполнить, — и ждать приглашения на специальный кастинг.

— Путешествовать по всему миру и открывать для себя новые страны — мечта миллионов. Наш проект создан, чтобы показать: все возможно, стоит лишь сделать первый шаг в реализации своих желаний. «“Боржоми” с этим поможет и осуществит для кого-то его давнюю мечту», — говорит директор по маркетингу IDS Borjomi Russia Татьяна Сырцева. — Мы покажем счастливчику, как надо #боржомить, и вдохновим на новые подвиги.

Заявки прислали несколько сотен участников, желающих поехать в путешествие мечты. У каждого из них было лишь 60 секунд, чтобы поразить жюри: тревел-блогера Кристину Макееву и организаторов проекта. Веселил, подбадривал и помогал справиться с волнением ведущий шоу “Орел и решка. Шопинг” Антон Лаврентьев. Чем ярче и удивительней перфоманс, тем больше шансов на победу и тем ближе желанная Грузия.

Участники удивляли: демонстрировали виртуозное владение балалайкой, читали стихи на выдуманном языке (которые оказались признаниями в любви, произнесенными наоборот), исполняли традиционные грузинские песни, много смеялись и шутили. Победителем кастинга единогласно была выбрана Виктория Серкульская, учительница начальных классов из Москвы. Ее эмоциональный перфоманс с чтением стихов о стремлении к мечте и символической распаковкой подарка не оставил сомнений: именно эта девушка отправится в Грузию. Вылет состоится уже 18 января, тур составлен таким образом, чтобы у путешественника было возможность #боржомить каждый день, т.е. активно и интересно проводить время. В программе — посещение горнолыжного курорта в Бакуриани и вулканических источников в Боржоми, дегустация блюд современных грузинской кухни, вдохновляющие прогулки по шумным улочкам Тбилиси и многое другое.