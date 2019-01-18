Все автобусы Подмосковья выкрасят в белый цвет с желтой полосой

СЕГОДНЯ 12:21 2019-01-18T12:21:27+03:00

В 2019 году весь общественный транспорт региона планируют привести к единому стилю

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В Подмосковье планируют привести все автобусы к единому внешнему стандарту. Пассажирский транспорт выкрасят в одинаковые цвета, которые были утверждены властями региона.

Автобусы станут белыми, а на борту будет нанесена желтая полоса – это станет фирменные опознавательным признаком городского транспорта Московской области.

Это не единственное изменение, которое ждет пассажирские автобусы. Все они будут соответствовать ряду требований: возраст транспортных средств, создание условий для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, наличие кондиционера, электронного табло, фото- и видеофиксации, а также возможность приема транспортных карт и экологический класс не ниже ЕВРО-3.

- Особое внимание будет уделено графику движения пассажирского транспорта. Мы понимаем, что есть пробки, есть трудности на дорогах, но расписания стоит придерживаться обязательно, - сообщает интернет-издание Подмосковье сегодня.

Ранее сообщалось, что частные и государственные автопарки могут обязать проводить фото-и видеофиксацию состояния автобусов, которые выходят на рейс. С такой инициативой выступили представители Министерства транспорта РФ.