В Москве на ВДНХ появилась карта кормления белок

СЕГОДНЯ 14:16 2019-01-18T14:16:32+03:00

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Специальную карту мест кормления белок составили на ВДНХ. На ней обозначено восемнадцать адресов на территории выставки, где установлены кормушки для зверьков.

«Кормушки можно найти неподалеку от Центральной аллеи, а также рядом с Домом культуры (павильон №84), у павильона №5 «Физика» и 3-го Каменского пруда в запрудной зоне выставки. Остальные размещены на территории парка «Останкино». Увидеть зверьков можно на деревьях возле главной дорожки парка, там же оборудованы кормушки. Подкармливая белок, гости помогают животным пережить зиму», — цитирует представителя пресс-службы ВДНХ РИАМО.

Он добавил, что не все продукты, которыми питаются люди, полезны для белок. Угощение, которые посетители оставляют, должно соответствовать природному рациону грызунов. То есть не быть соленым или сладким, а также не должно содержать вкусовых и ароматических добавок, сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.