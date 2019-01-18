В Москве цены на каршеринговые автомобили изменят из-за лихачей
Цены на каршеринговые автомобили в столице изменятся. Их было решено скорректировать, причем о своем желании объявили сразу несколько операторов.
Тариф изменится у «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», Anytime. А в сервисе TimeCar клиентам предложили оплачивать подорожавшую московскую парковку, жидкость для омывания стекол и бензин самостоятельно.
Многие перешли на плавующую стоимость аренды авто. Цена в течении дня может меняться в зависимости от загруженности дорог, пробок, спроса на авто.
- Цены за минуту в «Яндекс.Драйве» динамические, их рассчитывает алгоритм исходя из множества факторов, например, спроса и пробок. Динамическое ценообразование работает в обе стороны, а 7 рублей — это ориентир. Цена за минуту может опускаться и ниже, — сообщил газете «Известия» официальный представитель «Яндекса».
Пользователи отмечают, что у сервиса BelkaCar стоимость аренды тоже возросла. Все дело в том, что теперь за формирование тарифа отвечает нейросеть, которая тоже описается на многие факторы.
Помимо чисто экономических факторов, есть и человеческие, которые влияют на цену. Многие представители сервиса отмечают, что клиенты, арендующие машины в ночное время, иногда используют их для дрифта.
- Автомобиль, как правило, берут на два-три часа, свою машину им жалко, а на чужой почему бы не погонять. Чаще всего эти дрифтеры катаются в районе Царицыно, а также на опустевших вечером парковках молов. Пока ущерб от их действий не покрывается страховками, - сообщили в одной из служб по аренде авто.
Вы попали в аварию на арендованной машине: разбираемся, как оформить все необходимые документы и в какие сроки их нужно предоставить оператору. Объясняем порядок действий водителя в случае ДТП на каршеринге.