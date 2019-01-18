Где покормить белок на ВДНХ: опубликована интерактивная карта

СЕГОДНЯ 18:01 2019-01-18T18:01:09+03:00

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На ВДНХ запросто можно встретить белок. Нет, прыгают они возле Главной арки, но в тихих лесопарковых зонах - полно. Особенно часто их видят зимой в парке "Останкино", возле Дома культуры ВДНХ, рядом с интерактивным музейным комплексом "Буран". А все потому, что белки ищут корм.

- Чтобы пушистым зверькам было легче пережить холодный сезон, посетители Выставки могут оставить для них угощения в специальных кормушках, расположенных на территории ВДНХ и парка "Останкино". Найти кормушки поможет составленная интерактивная карта, которая появилась на официальном сайте Выставки, - рассказывают в пресс-службе ВДНХ.

На карте есть 18 адресов с кормушками на территории ВДНХ, в том числе в парке "Останкино". Отправляясь на прогулку, карту можно распечатать и взять с собой. Если повезет, то можно сделать фотографии белок на память. А вот кормить с рук их не советуют, ведь милые и пушистые белки - это все же дикие животные и у них острые зубы.

Посмотреть карту

Лакомства для белок

Что любят белки? Любимые лакомства — кедровые орехи, фундук, сухофрукты, семечки подсолнуха и пшеничные сухарики.

Лучше белкам не предлагать: жареные орехи (особенно миндаль!) и экзотические фрукты.

КСТАТИ

Зимой на ВДНХ можно встретить не только белок, но и более 70 видов птиц, не считая водоплавающих. А именно дятлов и желна, два вида ястребов, сов. Почти все эти птицы внесены в Красную книгу Москвы как редкие и исчезающие.