Дворник оказался в больнице, спасая невнимательную москвичку

СЕГОДНЯ 18:57 2019-01-18T18:57:48+03:00

Во время очистки крыши от снега женщина проигнорировала все предупреждения

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Сегодня, 18 января, днём около 13.00 в столице у дома 3 по Танковому проезду коммунальные службы чистили снег после недавней сильной метели. Для уборки наледи на кровле дома и очистки от снега была огорожена территория. При этом дворники выставили необходимые в таких случаях ограждения.

Во время очистки крыши дежуривший на улице дворник - сотрудник ГБУ Жилищник района, отвечающий за безопасность работ, рискуя собственной жизнью, попытался остановить перешагнувшую через ограждение женщину.

Но прохожая решила не слушать предупреждения и даже оттолкнула дворника. В этот момент на неё упала глыба снега с очищаемой крыши. Женщина погибла. Ее личность сейчас выясняют сотрудники полиции. Спасавший ее сотрудник ГБУ Жилищник попал с травмами в больницу.