Синоптики рассказали о погоде в столице 20 января

СЕГОДНЯ 07:33 2019-01-20T07:33:09+03:00

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Воскресенье, 20 января в столице будет ветрено. Порывы ожидаются достаточно сильные, так что лучше лишний раз без необходимости не выходить на улицу.

Солнца сегодня ждать тоже не приходится. Синоптики прогнозируют облачную погоду, а местами небольшой снег. На дорогах появится гололед, водителям стоит быть особенно внимательными.

Днем в Москве столбики термометра опустятся до 3-5 градусов мороза, а ночью будет до минус 9 градусов. В Подмосковье холоднее: днем будет от 3 до 8 мороза, а ночью до минус 11 градусов, сообщается прогноз на сайте Гидрометцентра РФ.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 15 м/с. Ночью направление сменится на западное и северо-западное. Атмосферное давление будет на уровне 744 мм ртутного столба.

Погодные условия способствуют объявлению желтого уровня опасности в регионе. Жителей просят быть внимательнее и не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Накануне на Крещение в Москве в ночь прогремел гром и сверкнула молния. Очевидцы в соцсетях пишут о настоящей снежной грозе.