2019-01-20T15:34:06+03:00
Общество

Москвичи заметили лису у метро "Алма-Атинская"

По словам местных жителей, животное вело себя спокойно и почти не обращало внимание на прохожих [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Москвичи заметили лису у одной из станций метроМосквичи заметили лису у одной из станций метроФото: Виктория МИНАЕВА
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На днях в оживленном московском районе Братеево местные жители заметили самую настоящую лису. Животное на глазах у десятков прохожих беззаботно пробегало мимо метро Алма-Атинская.

Ее же москвичи заметили и в районе дома по адресу Братеевская 8 к3. Патрикеевна своим неожиданным появлением удивила местных жителей: они недоумевают, откуда животное могло прибежать в такие оживленные и многолюдные края.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года москвичи заметили прогуливающуюся рыжую красавицу в районе метро Тульская. По словам очевидцев, Патрикеевна вела себя очень спокойно и не обращала на людей никакого внимания.

В Братеево заметили лису.

А в сентябре 2017 года огромный лось парализовал дорожное движение на Востоке Москвы. Сохатый, в отличие от двух рыжих красавиц был настроен более агрессивно: он атаковал машину полицейских, которые пытались помочь ему выбраться с улицы.

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