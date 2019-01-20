Москвичи заметили лису у метро "Алма-Атинская"
На днях в оживленном московском районе Братеево местные жители заметили самую настоящую лису. Животное на глазах у десятков прохожих беззаботно пробегало мимо метро Алма-Атинская.
Ее же москвичи заметили и в районе дома по адресу Братеевская 8 к3. Патрикеевна своим неожиданным появлением удивила местных жителей: они недоумевают, откуда животное могло прибежать в такие оживленные и многолюдные края.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле прошлого года москвичи заметили прогуливающуюся рыжую красавицу в районе метро Тульская. По словам очевидцев, Патрикеевна вела себя очень спокойно и не обращала на людей никакого внимания.
В Братеево заметили лису.
А в сентябре 2017 года огромный лось парализовал дорожное движение на Востоке Москвы. Сохатый, в отличие от двух рыжих красавиц был настроен более агрессивно: он атаковал машину полицейских, которые пытались помочь ему выбраться с улицы.