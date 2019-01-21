2019-01-21T12:05:06+03:00
Москва

Более полумиллиона пассажиров воспользовались станцией метро «Беломорская»

Новая станция помогла разгрузить соседние
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Станцией "Беломорская" воспользовались более 500 тысяч пассажировСтанцией "Беломорская" воспользовались более 500 тысяч пассажировФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Более 500 тысяч человек воспользовались новой станцией метро «Беломорская» Замоскворецкой линии с момента ее открытия. Платформа доступна горожанам уже на протяжении месяца, ее открыли 20 декабря 2018 года.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что ежедневно через вестибюль «Беломорской» в столичную подземку спускаются порядка 25 тысяч человек.

«В основном это жители ближайших к станции районов — Левобережного и Ховрина. Раньше они пользовались станциями «Ховрино» и «Речной вокзал», но путь до метро был гораздо длиннее, и многим горожанам приходилось доезжать до станций на наземном транспорте. Теперь метро для местных жителей появилось в шаговой доступности», - цитирует Ликсутова РИАМО.

Отмечается, что благодаря открытию «Беломорской» на севере города удалось перераспределить пассажиропоток и снять нагрузку с востребованных станций. Например, «Речной вокзал» стал менее загружен на 30%, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москвичи заметили лису у метро "Алма-Атинская"
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 января
Дворник оказался в больнице, спасая невнимательную москвичку
Где покормить белок на ВДНХ: опубликована интерактивная карта
В Москве цены на каршеринговые автомобили изменят из-за лихачей
В Москве на ВДНХ появилась карта кормления белок
Все автобусы Подмосковья выкрасят в белый цвет с желтой полосой
Путешествие мечты: «Боржоми» исполняет желания
В Москве появились места, где на лыжах можно покататься бесплатно
Крещенские ярмарки откроются в Подмосковье 18 января
В Подмосковье будут выдавать электронные рецепты на лекарства
Грядущей метели в Москве присвоили «желтый» уровень опасности
В Москве в новогодние праздники родились почти 2,5 тысячи малышей
Ученые назвали эффективный способ избежать преждевременной смерти