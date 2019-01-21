Более полумиллиона пассажиров воспользовались станцией метро «Беломорская»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-01-21T12:05:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 500 тысяч человек воспользовались новой станцией метро «Беломорская» Замоскворецкой линии с момента ее открытия. Платформа доступна горожанам уже на протяжении месяца, ее открыли 20 декабря 2018 года.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что ежедневно через вестибюль «Беломорской» в столичную подземку спускаются порядка 25 тысяч человек.

«В основном это жители ближайших к станции районов — Левобережного и Ховрина. Раньше они пользовались станциями «Ховрино» и «Речной вокзал», но путь до метро был гораздо длиннее, и многим горожанам приходилось доезжать до станций на наземном транспорте. Теперь метро для местных жителей появилось в шаговой доступности», - цитирует Ликсутова РИАМО.

Отмечается, что благодаря открытию «Беломорской» на севере города удалось перераспределить пассажиропоток и снять нагрузку с востребованных станций. Например, «Речной вокзал» стал менее загружен на 30%, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.