2019-01-21T13:22:31+03:00
Происшествия

Мужчину ранили ножом в московском метро

Случай произошел на станции «Автозаводская»
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В московским метро неизвестный ранил пассажира ножомВ московским метро неизвестный ранил пассажира ножомФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Москве пассажир метро стал жертвой нападения неизвестного. Агрессивный мужчина бросился с ножом на москвича и ранил его, после чего попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошел утром в понедельник, 21 января, на станции «Автозаводская» Замоскворецкой линии московской подземки.

По данным очевидцев, пострадавший после нападения потерял сознание. Однако в настоящее время он чувствует себя нормально, ему оказана необходимая медицинская помощь, передает телеканал «360».

Злоумышленника удалось задержать на месте преступления, полиция забрала его в отделение. По словам пострадавшего, он не знает нападавшего и не понимает, что послужило причиной нападения. Отмечается, что преступник не пытался ограбить свою жертву.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства инцидента, пишет сайт argumenti.ru.

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