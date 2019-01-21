На стройплощадке в Подмосковье нашли бомбу времен ВОВ

СЕГОДНЯ 14:10 2019-01-21T14:10:20+03:00

Авиабомбу времен ВОВ нашли в Подмосковье. Подобные находки до сих пор встречаются по всей России Фото: Архив "КП"

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На строительной площадке в Подмосковье нашли авиационную бомбу, времен Великой Отечественной войны. Работы велись в деревне Сапроново Ленинского района Московской области.

Как только рабочие, которые проводили земляные работы, заметили подозрительный предмет, они сразу же позвонили в МЧС. Авиабомба была повреждена временем, от долгого нахождения в земле по корпусу пошла коррозия.

Прибывшие на место спасатели немецкий снаряд потихоньку вытащили и увезли в безопасное место. И хоть снаряд не представлял угрозы для окружающих, на всякий случай решили перестраховаться и уничтожить его.

Жителей ближайших домов успокоили - никакой угрозы для них нет. Боеприпас был безопасным, так как имел сильные повреждения. К тому же, расстояние до ближайших строений составляло более одного километра, сообщает сайт "Дни.ру".

Пару лет назад снаряд времен ВОВ нашли на юго-западе столицы. А еще раньше авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли на шоссе Энтузиастов. Тогда из расположенного неподалеку здания пришлось эвакуировать сотни людей.