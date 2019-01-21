Две новые ледовые арены появятся в Подмосковье к 2022 году

СЕГОДНЯ 15:06 2019-01-21T15:06:38+03:00

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Еще две новые ледовые арены в Московской области сдадут в эксплуатацию в 2022 году. В настоящее время в регионе уже действует 58 ледовых арен. Об этом рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

«У нас проектируются две ледовые арены в Волоколамске и Кашире, сдадут их в 2022 году», - цитирует Терюшкова РИАМО.

Кроме того чиновник добавил, что сейчас на этапе строительства в Подмосковье находится еще шесть ледовых арен. Все же действующие арены находятся в отличном состоянии, по словам министра. А их загруженность оставляет 100%.

Добавим, что в настоящее время в в Наро-Фоминском городском округе завершается строительство двух объектов спорта в рамках реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья». Это ледовая арена с искусственным льдом и Ледовый дворец. Оба эти объекта будут сданы уже в текущем году, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».