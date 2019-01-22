В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-22T15:44:40+03:00

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В День святого Валентина, 14 февраля, в Москве поженятся почти 300 пар. Праздник в этом году выпадает на четверг. Как говорят в столичном Управлении ЗАГС, это не самый востребованный день недели для свадеб. Может поэтому в нынешний День всех влюбленных количество пар всего 288, а не как в прошлом - 325.

- В День всех влюбленных в Москве появится 288 новых семей. По сложившейся в столичных органах ЗАГС традиции в этот день во время регистрации брака женихам и невестам пожелают сохранить любовь, верность и романтические чувства к своей второй половинке на долгие годы, — цитирует mos.ru Елену Ефремова, начальник Управления ЗАГС Москвы.

Московские пары, как рассказывают в столичном Управлении ЗАГС, также любят заключать браки в День семьи, любви и верности (8 июля) и в День города Москвы (первая или вторая суббота сентября).

Для регистрации брака молодые чаще выбирают Дворец бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке, а также во Дворце бракосочетания № 3 на улице Юных Ленинцев и в Шипиловском отделе ЗАГС. Также популярными местами являются музеи-заповедники «Царицыно», «Коломенское» и музеи-усадьбы «Люблино», «Кусково».

Напомним, будущие молодожены теперь могут планировать дату свадьбы за год. Новые правила вступили в силу 1 октября 2019 года. При этом минимальный срок подачи заявлений остался таким же — один месяц.