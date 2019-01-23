Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-23T12:41:01+03:00

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Московские медики рассказали, какие напитки помогут быстро согреться во время морозов. Вопреки общественному убеждению, греться алкоголем зимой врачи не рекомендуют, поскольку спиртные напитки расширяют периферические сосуды.

Отмечается, что алкоголь лишь не надолго создает эффект тепла, однако достаточно быстро организм теряет это ощущение и начинает вновь мерзнуть.

По словам специалистов, лучше всего справиться с зимними морозами помогут горячие травяные чаи. Для укрепления иммунитета в них можно добавить имбирь или лимонник. Кроме того, отличными напитками для холодов врачи назвали какао и горячий шоколад, которые не только согревают, но и обеспечивают калориями, пишет сетевое издание m24.ru.

Интересно, что в отличие от вышеперечисленных напитков, кофе согреться в холодное время не поможет, поскольку не обладает согревающими свойствами. Зато решить проблему замерзания можно, взяв с собой на улицу термос с яблочным компотом, куда можно добавить немного корицы, пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на агентство «Москва».