2019-01-23T12:41:01+03:00
Москва

Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя

Врачи назвали напитки, которые помогут пережить морозы
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Врачи назвали напитки, которые помогут согреться зимойВрачи назвали напитки, которые помогут согреться зимойФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Московские медики рассказали, какие напитки помогут быстро согреться во время морозов. Вопреки общественному убеждению, греться алкоголем зимой врачи не рекомендуют, поскольку спиртные напитки расширяют периферические сосуды.

Отмечается, что алкоголь лишь не надолго создает эффект тепла, однако достаточно быстро организм теряет это ощущение и начинает вновь мерзнуть.

По словам специалистов, лучше всего справиться с зимними морозами помогут горячие травяные чаи. Для укрепления иммунитета в них можно добавить имбирь или лимонник. Кроме того, отличными напитками для холодов врачи назвали какао и горячий шоколад, которые не только согревают, но и обеспечивают калориями, пишет сетевое издание m24.ru.

Интересно, что в отличие от вышеперечисленных напитков, кофе согреться в холодное время не поможет, поскольку не обладает согревающими свойствами. Зато решить проблему замерзания можно, взяв с собой на улицу термос с яблочным компотом, куда можно добавить немного корицы, пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на агентство «Москва».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве сократилось количество нарушителей при парковке
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков
Энергетики Москвы сообщили о полной готовности к морозам
Москвичам посоветовали переждать сильный снегопад в помещениях
Две новые ледовые арены появятся в Подмосковье к 2022 году
На стройплощадке в Подмосковье нашли бомбу времен ВОВ
Мужчину ранили ножом в московском метро
Более полумиллиона пассажиров воспользовались станцией метро «Беломорская»
Москвичи заметили лису у метро "Алма-Атинская"
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 января
Дворник оказался в больнице, спасая невнимательную москвичку
Где покормить белок на ВДНХ: опубликована интерактивная карта
В Москве цены на каршеринговые автомобили изменят из-за лихачей
В Москве на ВДНХ появилась карта кормления белок
Все автобусы Подмосковья выкрасят в белый цвет с желтой полосой
Путешествие мечты: «Боржоми» исполняет желания
В Москве появились места, где на лыжах можно покататься бесплатно
Крещенские ярмарки откроются в Подмосковье 18 января
В Подмосковье будут выдавать электронные рецепты на лекарства
Грядущей метели в Москве присвоили «желтый» уровень опасности
В Москве в новогодние праздники родились почти 2,5 тысячи малышей
Ученые назвали эффективный способ избежать преждевременной смерти