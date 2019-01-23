2019-01-23T16:51:13+03:00
Общество

Жители Подмосковья стали чаще болеть корью

В Роспотребнадзоре рассказали о тревожной ситуации
Ася РОМАНЧУК
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Жители Подмосковья стали чаще болеть корьюЖители Подмосковья стали чаще болеть корьюФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Роспотребнадзоре отметили, что жители Подмосковья стали чаще болеть корью. За прошлый год показатель по данному заболеванию увеличился, хотя все профилактические мероприятия были соблюдены.

В ведомстве отмечают, что большинство заболевших – это непривитые граждане. Профилактические прививки от кори оказывают благотворное влияние, у организма вырабатывается иммунитет, который может противостоять инфекции, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Всего в 2018 году в Подмосковье диспансеризацию прошли 1,16 миллиона человек. Большинство из них во время профилактических осмотров у врачей узнали, что болеют различными болезнями, которые требуют медицинской помощи и постоянного наблюдения.

Согласно последним подсчетам ВОЗ, за 2017 год было зарегистрировано более 40 тысяч заболеваний корью только в Европе. 37 человек умерло. 23 тысячи случаев заболевания приходится только на Украину, там скончалось 11 человек.

Сайт kp.ru писал, что Роспотребнадзор предупредил россиян о беспрецедентном росте заболеваемости корью на территории Украины, Грузии, а также в ряде европейских стран. На данный момент известно о 37 смертельных исходах.

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