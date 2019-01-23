2019-01-23T17:34:23+03:00
Москва

В Шереметьево пресекли попытку ввоза валюты из Гонконга

Мужчина попытался провезти незадекларированные средства
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза валютыВ Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза валютыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве таможенная служба задержала мужчину, который попытался незаконно ввезти валюту на 1,4 миллиона рублей. Инцидент произошел в столичном аэропорту Шереметьево. Пассажира задержали по прилету из Гонконга.

Сотрудникам таможни пассажир сообщил, что имеет при себе пять тысяч евро и порядка трехсот тысяч рублей. Однако при досмотре оказалось, что при себе у мужчины был еще конверт, в котором находилось 22 тысячи евро, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В действиях гражданина, незаконно переместившего через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в крупном размере, усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в крупном размере», - говорится в сообщении пресс-службы таможни.

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