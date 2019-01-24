2019-01-24T13:41:28+03:00
Москва

В Москве ввели 11 новых объектов здравоохранения в 2018 году

Это в 1,5 раза больше, чем в 2017
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Москве за год ввели более 10 новых объектов здравоохраненияВ Москве за год ввели более 10 новых объектов здравоохраненияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

За 2018 год в Москве ввели в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«В 2017 году в столице было введено восемь объектов здравоохранения общей площадью 120 тысяч квадратных метров», - приводит сообщение руководителя департамента Сергея Левкина РИАМО.

По его словам, самые большие объемы ввода пришлись на объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

«Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта площадью почти 70 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 300 коек и 250 посещений в смену, был построен в Обручевском районе на юго-западе Москвы. На востоке столицы, в Перове, введен комплекс зданий и сооружений Московского медико-стоматологического университета», - добавил Левкин.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в Москве было сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов, передает сетевое издание m24.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины
В Шереметьево пресекли попытку ввоза валюты из Гонконга
Жители Подмосковья стали чаще болеть корью
Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя
В Москве сократилось количество нарушителей при парковке
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков
Энергетики Москвы сообщили о полной готовности к морозам
Москвичам посоветовали переждать сильный снегопад в помещениях
Две новые ледовые арены появятся в Подмосковье к 2022 году
На стройплощадке в Подмосковье нашли бомбу времен ВОВ
Мужчину ранили ножом в московском метро
Более полумиллиона пассажиров воспользовались станцией метро «Беломорская»
Москвичи заметили лису у метро "Алма-Атинская"
Синоптики рассказали о погоде в Москве на 20 января
Дворник оказался в больнице, спасая невнимательную москвичку
Где покормить белок на ВДНХ: опубликована интерактивная карта
В Москве цены на каршеринговые автомобили изменят из-за лихачей
В Москве на ВДНХ появилась карта кормления белок
Все автобусы Подмосковья выкрасят в белый цвет с желтой полосой
Путешествие мечты: «Боржоми» исполняет желания
В Москве появились места, где на лыжах можно покататься бесплатно
Крещенские ярмарки откроются в Подмосковье 18 января
В Подмосковье будут выдавать электронные рецепты на лекарства
Грядущей метели в Москве присвоили «желтый» уровень опасности
В Москве в новогодние праздники родились почти 2,5 тысячи малышей
Ученые назвали эффективный способ избежать преждевременной смерти