В Москве ввели 11 новых объектов здравоохранения в 2018 году

СЕГОДНЯ 13:41 2019-01-24T13:41:28+03:00

В Москве за год ввели более 10 новых объектов здравоохранения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это в 1,5 раза больше, чем в 2017

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За 2018 год в Москве ввели в эксплуатацию 11 объектов здравоохранения. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«В 2017 году в столице было введено восемь объектов здравоохранения общей площадью 120 тысяч квадратных метров», - приводит сообщение руководителя департамента Сергея Левкина РИАМО.

По его словам, самые большие объемы ввода пришлись на объекты, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

«Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта площадью почти 70 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 300 коек и 250 посещений в смену, был построен в Обручевском районе на юго-западе Москвы. На востоке столицы, в Перове, введен комплекс зданий и сооружений Московского медико-стоматологического университета», - добавил Левкин.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2018 году в Москве было сдано в эксплуатацию 17 спортивных объектов, передает сетевое издание m24.ru.