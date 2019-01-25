В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-25T09:47:14+03:00

В Москве произошла авария на съезде с ТТК Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В столице на Третьем транспортном кольце в районе съезда на Сокольники произошла авария. В результате ДТП грузовик опрокинулся набок. Пока сведений о пострадавших нет, но движение в данном районе сильно затруднено.

Водителей предупреждают, что стоит выбирать альтернативные маршруты, чтобы не потерять много времени.

Видео с места происшествия прислали очевидцы событий. На ролике видно, что автомобиль перекрыл две крание левые полосы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/688097" frameborder="0"></iframe> В Москве на Третьем транспортном кольце в районе съезда на Сокольники произошло ДТП.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с трамваем на юге Москвы. В результате травмы получили два человека.