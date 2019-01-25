2019-01-25T09:47:14+03:00
Происшествия

В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик

На месте образовалась огромная пробка [видео]
Ася РОМАНЧУК
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В Москве произошла авария на съезде с ТТКВ Москве произошла авария на съезде с ТТКФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице на Третьем транспортном кольце в районе съезда на Сокольники произошла авария. В результате ДТП грузовик опрокинулся набок. Пока сведений о пострадавших нет, но движение в данном районе сильно затруднено.

Водителей предупреждают, что стоит выбирать альтернативные маршруты, чтобы не потерять много времени.

Видео с места происшествия прислали очевидцы событий. На ролике видно, что автомобиль перекрыл две крание левые полосы.

В Москве на Третьем транспортном кольце в районе съезда на Сокольники произошло ДТП.

Ранее легковой автомобиль столкнулся с трамваем на юге Москвы. В результате травмы получили два человека.

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