В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик
На месте образовалась огромная пробка [видео]
В Москве произошла авария на съезде с ТТКФото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице на Третьем транспортном кольце в районе съезда на Сокольники произошла авария. В результате ДТП грузовик опрокинулся набок. Пока сведений о пострадавших нет, но движение в данном районе сильно затруднено.
Водителей предупреждают, что стоит выбирать альтернативные маршруты, чтобы не потерять много времени.
Видео с места происшествия прислали очевидцы событий. На ролике видно, что автомобиль перекрыл две крание левые полосы.
В Москве на Третьем транспортном кольце в районе съезда на Сокольники произошло ДТП.
Ранее легковой автомобиль столкнулся с трамваем на юге Москвы. В результате травмы получили два человека.