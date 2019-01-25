Почти 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича

СЕГОДНЯ 12:59 2019-01-25T12:59:09+03:00

Ею могут воспользоваться также аспиранты и ординаторы

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За шесть лет карту москвича получили около 2,4 миллиона городских студентов. На эти карты учащиеся могут получать стипендию, кроме того они дают студентам право на льготный проезд и скидки в магазинах.

Добавим, что с 2018 года карты москвича стали выдавать также ординаторам и аспирантам. Из этой категории городскими льготами решили воспользоваться уже порядка 20 тысяч человек.

«Карта москвича для студентов является полноценным банковским приложением с возможностью бесконтактной оплаты. С ее помощью можно совершать покупки, в том числе в интернете, и получать скидки у партнеров: это не только сетевые магазины, но и медучреждения, кафе и рестораны, а также организации, оказывающие бытовые услуги», - цитирует руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко РИАМО.

Отмечается, что в некоторых учебных заведениях карту москвича можно даже использовать в качестве пропуска на территорию университета, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.