Почти 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича
За шесть лет карту москвича получили около 2,4 миллиона городских студентов. На эти карты учащиеся могут получать стипендию, кроме того они дают студентам право на льготный проезд и скидки в магазинах.
Добавим, что с 2018 года карты москвича стали выдавать также ординаторам и аспирантам. Из этой категории городскими льготами решили воспользоваться уже порядка 20 тысяч человек.
«Карта москвича для студентов является полноценным банковским приложением с возможностью бесконтактной оплаты. С ее помощью можно совершать покупки, в том числе в интернете, и получать скидки у партнеров: это не только сетевые магазины, но и медучреждения, кафе и рестораны, а также организации, оказывающие бытовые услуги», - цитирует руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко РИАМО.
Отмечается, что в некоторых учебных заведениях карту москвича можно даже использовать в качестве пропуска на территорию университета, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.