2019-01-28T12:02:04+03:00
Москва

Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега

После обильного снегопада в городе расчищены еще не все дороги
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Московских автовладельцев попросили отказаться от личного транспорта из-за непогодыМосковских автовладельцев попросили отказаться от личного транспорта из-за непогодыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Столичных водителей попросили отказаться от личных авто и пересесть на общественный транспорт. Это необходимо для того, чтобы не мешать коммунальным службам убирать дороги от выпавшего снега. Об этом говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Отметим, что в минувшие выходные в Москве выпало 23 миллиметра осадков. Это составляет более половины месячной нормы. При этом, по прогнозам синоптиков небольшой снег продолжится в городе и в понедельник.

Чтобы улучшить дорожную ситуацию коммунальные службы города переведены в круглосуточный режим и занимаются уборкой снега и днем, и ночью.

«Чтобы не мешать снегоуборочной технике очищать дороги, просим автомобилистов по возможности отказаться от личного транспорта в пользу городского. Вся инфраструктура и подвижной состав городского транспорта готовы к работе в сложных погодных условиях», - цитирует официальное сообщение РИАМО.

Ранее сообщалось, что в первый рабочий день жителей столицы ждут снег, гололедица и пять градусов мороза. Порывы ветра в городе будут достигать 10 метров в секунду, передает сетевое издание m24.ru.

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