2019-01-28T12:49:04+03:00
Происшествия

На трассе в Подмосковье перевернулся грузовик

Водитель большегруза выжил
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье перевернулся грузовикВ Подмосковье перевернулся грузовикФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник, 28 января, в Подмосковье произошло ДТП с участием грузовика. Грузовой автомобиль перевернулся на Московском большом кольце. Инцидент произошел на 82-м километре трассы А-108. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В 23:30 на 82-м километре трассы А-108 произошло ДТП, там опрокинулся грузовой автомобиль», - приводит сообщение ведомства РИАМО.

При этом собеседник агентства добавил, что в аварии никто не пострадал, водитель грузовика в результате происшествия не получил никаких травм.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных спецслужб. В результате, перекрывать движение на трассе из-за ЧП не пришлось, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что в понедельник, в информационном центре транспортного комплекса Москвы обратились к столичным водителям и попросили их отказаться от личных автомобилей и пересесть на обещественный транспорт из-за погодных условий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Москвичей попросили не садиться за руль из-за уборки снега
Прогноз погоды в Москве на 27-30 января 2019: к среде синоптики обещают потепление до +2 градусов
С начала года более 10 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья
Почти 2,4 млн столичных студентов получили карту москвича
Московское метро продлят до аэропорта Внуково
В Москве на съезде с ТТК перевернулся грузовик
В Подмосковье установят видеокамеры, способные распознавать лица
В Москве ввели 11 новых объектов здравоохранения в 2018 году
Посетителей эвакуировали из подмосковного ТЦ из-за образовавшейся трещины
В Шереметьево пресекли попытку ввоза валюты из Гонконга
Жители Подмосковья стали чаще болеть корью
Москвичам посоветовали согреваться какао вместо алкоголя
В Москве сократилось количество нарушителей при парковке
В День святого Валентина поженятся почти 300 московских пар
Охранника магазина Fix Price обвинили в избиении двух подростков