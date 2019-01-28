На трассе в Подмосковье перевернулся грузовик

СЕГОДНЯ 12:49 2019-01-28T12:49:04+03:00

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В ночь на понедельник, 28 января, в Подмосковье произошло ДТП с участием грузовика. Грузовой автомобиль перевернулся на Московском большом кольце. Инцидент произошел на 82-м километре трассы А-108. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«В 23:30 на 82-м километре трассы А-108 произошло ДТП, там опрокинулся грузовой автомобиль», - приводит сообщение ведомства РИАМО.

При этом собеседник агентства добавил, что в аварии никто не пострадал, водитель грузовика в результате происшествия не получил никаких травм.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты экстренных спецслужб. В результате, перекрывать движение на трассе из-за ЧП не пришлось, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».

Добавим, что в понедельник, в информационном центре транспортного комплекса Москвы обратились к столичным водителям и попросили их отказаться от личных автомобилей и пересесть на обещественный транспорт из-за погодных условий.