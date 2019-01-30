СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-30T12:36:57+03:00

Один из пострадавших скончался, второй с тяжелыми травмами попал в больницу

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В Подмосковье двое мужчин попали под электричку. Трагедия случилась в районе станции «Отрадное» Белорусского направления МЖД.

Поезд следовал по маршруту «Можайск-Москва», на одном из участков на пути оказались люди. Машинист подавал сигнал, но мужчины не услышали его.

Известно, что оба человека приехали в столицу из регионов России. Одному погибшему было 33 ода, мужчина родом из Ростовской области. Он скончался на месте. Второй пострадавший уроженец Камчатки, ему 30 лет. Сейчас пострадавший доставлен в Одинцовскую районную больницу.

По данному факту проводится проверка, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Лариса Марковец.

В месте, где мужчины переходили дорогу, нет пешеходного перехода. На пути они выбрались, осознавая всю опасность происходящего, сообщает сайт "Дни.ру"

В октябре 2018 года серьезное ЧП произошло на станции метро Кузьминки в Москве. Мужчина упал на рельсы как раз в тот момент, когда к платформе подъезжал состав. Пассажиру удалось выжить, но он получил серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU