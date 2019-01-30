В Подмосковье двое мужчин попали под электричку
В Подмосковье двое мужчин попали под электричку. Трагедия случилась в районе станции «Отрадное» Белорусского направления МЖД.
Поезд следовал по маршруту «Можайск-Москва», на одном из участков на пути оказались люди. Машинист подавал сигнал, но мужчины не услышали его.
Известно, что оба человека приехали в столицу из регионов России. Одному погибшему было 33 ода, мужчина родом из Ростовской области. Он скончался на месте. Второй пострадавший уроженец Камчатки, ему 30 лет. Сейчас пострадавший доставлен в Одинцовскую районную больницу.
По данному факту проводится проверка, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Лариса Марковец.
В месте, где мужчины переходили дорогу, нет пешеходного перехода. На пути они выбрались, осознавая всю опасность происходящего, сообщает сайт "Дни.ру"
В октябре 2018 года серьезное ЧП произошло на станции метро Кузьминки в Москве. Мужчина упал на рельсы как раз в тот момент, когда к платформе подъезжал состав. Пассажиру удалось выжить, но он получил серьезные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU