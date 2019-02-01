Пассажиропоток на МЦК в январе вырос на 10%

СЕГОДНЯ 14:09 2019-02-01T14:09:16+03:00

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В январе 2019 года поездами МЦК воспользовались 9,9 миллиона пассажиров. Это на 10% больше. Чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

«В январе 2019 года услугами проезда в электропоездах «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК) воспользовались 9,9 миллиона пассажиров. Это на 10% больше, чем в январе прошлого года», – цитирует сообщение МЖД РИАМО.

В настоящее время в Москве продолжается интеграция МЦК с пригородными железнодорожными линиями. Так, на Ярославском направлении МЖД проводятся работы по переносу остановочного пункта «Северянин» ближе к станции МЦК «Ростокино», на платформе «Ленинградская» Рижского направления строится третий конкорс, который создаст переход по принципу «сухие ноги» на станции МЦК «Стрешнево».

Кроме того, для удобства пассажиров периодичность движения «Ласточек» регулируется в зависимости от пассажиропотока. Так, в часы-пик на МЦК планируется сократить интервал движения до 4 минут, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU