Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 7,5 тысяч елок

СЕГОДНЯ 15:01 2019-02-01T15:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Более семи с половиной тысяч елок сдали на утилизацию жители Подмосковья в рамках акции «Подари своей елке вторую жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона.

Сообщается, что в последние две недели января новогодние деревья принимали в девятнадцати городах Московской области. Местные жители могли принести из дома елку, пихту или сосну, в зависимости от того, что решили украсить у себя дома в минувшие праздники. Единственным условием была необходимость снять все украшения с дерева перед сдачей в пункт приема.

«Мы не ожидали такой высокой активности от жителей, так как акция новая и раньше централизовано не проводилась. Теперь новогодние деревья, которые раньше утилизировались не понятно как, получат вторую жизнь», - цитирует министра жилищно-коммунального хозяйства МО Евгения Хромушкина телеканал «360».

Чиновник добавил, что основной целью акции была возможность научить жителей обращаться с крупногабаритным мусором, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU