Мэрия обратилась к москвичам с просьбой убрать свисающий с их балконов снег

СЕГОДНЯ 17:17 2019-02-01T17:17:12+03:00

Здания приводят в порядок около 10 тысяч кровельщиков и 250 автовышек Фото: Евгения ГУСЕВА

Об этом жителям будут также напоминать сотрудники районных управ

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В столице продолжается очистка крыш от снега и льда после недавнего снегопада. Здания приводят в порядок около 10 тысяч кровельщиков и 250 автовышек.

При этом Комплекс городского хозяйства Москвы обратился к жильцам многоквартирных домов: «Просим обратить внимание на представляющее потенциальную угрозу скопление снежных масс на козырьках балконов, подоконниках и выступающих элементах фасадов».

Если собственники квартир не будут убирать свисающий с их балконов снег, тогда об этом им будут напоминать сотрудники районных управ и жилищных инспекций.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков обратился к жителям с просьбой не заходить за огороженные охранные зоны во время уборки кровель, чтобы избежать несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU