Водителей призвали к бдительности из-за гололеда

СЕГОДНЯ 18:42 2019-02-01T18:42:00+03:00

Заморозки, которые ожидаются в столице, усугубят ситуацию с движением

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Московских водителей предупредили, что на дороге стоит быть особенно внимательными. Все дело в погодных условиях: температура воздуха в столице постепенно опускается, а значит на дороге будет гололед.

Обращение от Центра организации дорожного движения появилось в Twitter 1 февраля. В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до минус 4 градусов, что вызовет обледенение.

Несмотря на небольшое похолодание, температура воздуха в московском регионе гораздо выше нормы и соответствует мартовским значениям. Днем на выходных будут фиксироваться плюсовые отметки, а ночью небольшие заморозки. В целом столбик термометра не будет сильно отклоняться от ноля.

Только к середине следующей неделе в столицу вернутся морозы, синоптики прогнозируют понижение температуры до 8-13 градусов мороза, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU