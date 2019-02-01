Водителей призвали к бдительности из-за гололеда
Московских водителей предупредили, что на дороге стоит быть особенно внимательными. Все дело в погодных условиях: температура воздуха в столице постепенно опускается, а значит на дороге будет гололед.
Обращение от Центра организации дорожного движения появилось в Twitter 1 февраля. В ночь на субботу температура воздуха в Москве опустится до минус 4 градусов, что вызовет обледенение.
Несмотря на небольшое похолодание, температура воздуха в московском регионе гораздо выше нормы и соответствует мартовским значениям. Днем на выходных будут фиксироваться плюсовые отметки, а ночью небольшие заморозки. В целом столбик термометра не будет сильно отклоняться от ноля.
Только к середине следующей неделе в столицу вернутся морозы, синоптики прогнозируют понижение температуры до 8-13 градусов мороза, пишет газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU