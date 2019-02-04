Москвичи смогут платить за "коммуналку" с помощью QR-кода

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-04T11:18:44+03:00

Теперь можно не заполнять каждый раз вручную строчки со своими данными в электронной квитанции Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Москвичам станет проще рассчитываться за коммунальные услуги. Особенно тем, кто предпочитает онлайн-платежи через мобильные приложения банков. Теперь можно не заполнять каждый раз вручную строчки со своими данными в электронной квитанции. С февраля в едином платежном документе (ЕПД) появится двухмерный штрихкод или QR-код. Достаточно отсканировать его с помощью своего смартфона и все реквизиты заполнятся автоматически. Все, что остаётся сделать, - это самому проверить ещё раз данные и подтвердить операцию.

Как сообщает сайт мэра Москвы, коммунальные услуги можно будет также оплатить на выбор - в терминалах с функцией сканирования QR-кода и онлайн на mos.ru. Или в отделениях банков и «Почты России».

Напомним, Единый платежный документ (ЕПД) - это квитанция за услуги ЖКХ, которую до 15-го числа каждого месяца получают собственники жилых и нежилых помещений. Такие бумажки раскидывают по почтовым ящикам в домах, плата за "коммуналку" в которых рассчитывается через центры госуслуг "Мои документы".

В квиток вписаны суммы за горячую и холодную воду, канализацию, отопление, содержание и ремонт жилья. Помимо этого, здесь же обычно указана плата за капитальный ремонт, радиоточку, общедомовую телевизионную антенну, а также за газ, если у собственника нет счетчика.

ИСТОЧНИК KP.RU