Московский зоопарк приглашает отметить День всех влюбленных

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-04T13:16:26+03:00

Московский зоопарк организует особую программу в День всех влюбленных Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В День всех влюбленных в Московском зоопарке проведут массовые показательные кормления животных. Кроме того, в заповедник смогут попасть совершенно бесплатно пары, заключившие брак 14 февраля.

Примечательно, что праздник в этот день будет и у самих обитателей. Для животных приготовят особые угощения.

«В этом году мы приготовили для наших обитателей специальные витаминизированные угощения. Животные получат свои любимые лакомства, приготовленные с учетом их вкусовых предпочтений. Полярным медведям дадут фигурный фруктовый лед с яблоками, грушами и ягодами; слонам — печенье с минеральными добавками, испеченное в форме сердец. А борнейским орангутанам и львинохвостым макакам устроят по-настоящему романтический завтрак. Они получат свежую клубнику», - цитирует генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову РИАМО.

Отмечается, что в этот день сотрудники зоопарка расскажут посетителям об особенностях животных, их образе жизни, местах обитания и вкусовых предпочтениях, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU