Спасатели исследуют здание на Никитском бульваре на угрозу обрушения

СЕГОДНЯ 14:56 2019-02-04T14:56:55+03:00

Сейчас здание обследуют сотрудники МЧС, делать выводы о его состоянии поспешно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Площадь возгорания в старинной многоэтажке на Никитском бульваре превышает 1000 квадратных метров.Серьезные опасения вызывают деревянные перекрытия, которые почти полностью выгорели на 4, 5 и 6 этажах. В СМИ появились сообщения об угрозе обрушения,однако, такие выводы в столичном Следственном комитете назвали поспешными.

- Сейчас здание обследуют сотрудники МЧС, делать выводы о его состоянии поспешно, - пояснили в ведомстве.

Косвенно отсутствие угрозы обрушения подтверждает тот факт, что внутрь разрешен доступ собственником. Кроме того, жильцы соседних подъездов не были эвакуированы, а на улице нет предупреждающих об опасности лент.

Напомним, пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 4 февраля. Погибли семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU