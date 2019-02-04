В московском бизнес-центре «Гидропроект» завершен демонтаж рухнувшего козырька

СЕГОДНЯ 15:26 2019-02-04T15:26:55+03:00

Посетители снова могут проходить в здание через центральный вход

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В московском бизнес-центре «Гидропроект» полностью завершены работы по демонтажу рухнувшего козырька. Посетители и арендаторы здания, принадлежащего ПАО «Россети», снова могут проходить в него через центральный вход.

ЧП в здании случилось в ночь на 1 февраля: металлический навес над главным входом упал во время уборки снега.

В результате инцидента никто не пострадал, на место срочно выехали сотрудники экстренных служб со спецтехникой. Опасный участок оперативно оградили, ограничив вход в здание через центральный вход. В итоге собственник здания принял оперативное решение о полном демонтаже рухнувшего козырька.

По словам представителей института «Гидропроект», организация не занимается техническим обслуживанием здания, арендуя площади у его собственника.

ИСТОЧНИК KP.RU