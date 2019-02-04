Москва возглавила рейтинг лучших мест для путешествий на Масленицу

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-04T16:34:40+03:00

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Москва возглавила список лучших мест России для путешествий на Масленицу. Рейтинг составлен на основе данных о посещения городов и регионов в Масленичную неделю, а также на основе уникальности и масштаба проводимых мероприятий.

На второй строчке оказалась северная столица — Санкт-Петербург. А замыкает тройку лидеров Ярославская область.

На почетном четвертом месте оказалась Московская область. В прошлом году Масленицу в регионе посетили более 300 тысяч человек. Масленичные гулянья и праздничные мероприятия прошли в сорока восьми парках, музеях и библиотеках. Посетителей бесплатно угощали блинами и предлагали принять участие в снежной битве и сжигании чучела, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Кроме того в десятку самых посещаемых мест попали Владимирская область, Нижегородская область, Вологодская область, Псковская область, Алтайский край и Костромская область.

Напомним, в этом году Масленица пройдет с 4 по 10 марта, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU