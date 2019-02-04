Грабители обчистили курьера интернет-магазина, который принес им смартфоны
В подмосковном Дзержинске двое приятелей ограбили курьера интернет-магазина. Сотрудник службы доставки принес покупателям четыре смартфона, но вместо денег лишился всей своих вещей, а заодно и товара.
Жители Лыткарино спланировали нападение заранее. Они выбрали торговую точку и сделали заказ. В назначенное время курьер принес мобильные телефоны, но расплачиваться клиенты не стали. Они пригрозили сотруднику магазина ножом и забрали все вещи.
- Все произошло в подъезде дома на улице Шама. Общая сумма ущерба составила более 107 тысяч рублей, - сообщили в МВД региона.
Задержать преступников удалось по «горячим следам». Это ранее судимые жители Подмосковья, им 28 и 34 года. Теперь мужчины снова отправятся за решетку, в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает сайт «Дни.ру».
ИСТОЧНИК KP.RU