Московских водителей призвали быть осторожнее на дорогах и соблюдать дистанцию

СЕГОДНЯ 12:49 2019-02-05T12:49:26+03:00

Столичных водителей и пешеходов предупредили о гололедице Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Вечером во вторник, 5 января, в Москве ожидается похолодание. Жителей города призвали быть осторожнее на дорогах из-за образования гололедицы.

«В Москве похолодало, к вечеру температура может опуститься до минус 11 градусов. Будьте осторожны, внимательны и заботливы на дороге», – цитирует сообщение Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) РИАМО.

Водителей также призвали быть осторожными, не торопиться, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«Держитесь подальше от других машин, пешеходы – поближе друг к другу», – говорится в официальном сообщении ЦОДД.

Отметим, что днем в городе ожидается до двух градусов мороза, а к вечеру температура составит минус 8-13 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью местами выпадет снег, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU