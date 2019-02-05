Международный фестиваль науки пройдет в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:05 2019-02-05T14:05:39+03:00

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В Московской области пройдет IV Международный фестиваль науки. В нем примут участие порядка тысячи человек. Об этом рассказала первый вице-премьер глава Минобразования региона Ольга Забралова. Мероприятие состоится в Московском областной госуниверситете.

Отмечается, что посетить фестиваль свободно смогут все желающие. В рамках мероприятия в Подмосковье состоятся панельные дискуссии, круглые столы, научные мастер-классы. Ведущие ученые России и зарубежья прочтут тематические лекции. Кроме того для всех желающих во время фестиваля симпозиумы, семинары, будут организованы выставки научных достижений, передает телеканал «360».

«Мы проводим его с целью развития научного потенциала Подмосковья. Мероприятия такого формата способствуют дальнейшему укреплению международных научных связей, а также помогают узнать больше о научных достижениях заслуженных ученых и молодых исследователей», - цитирует Забралову интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU