Международный фестиваль науки пройдет в Подмосковье
В Московской области пройдет IV Международный фестиваль науки. В нем примут участие порядка тысячи человек. Об этом рассказала первый вице-премьер глава Минобразования региона Ольга Забралова. Мероприятие состоится в Московском областной госуниверситете.
Отмечается, что посетить фестиваль свободно смогут все желающие. В рамках мероприятия в Подмосковье состоятся панельные дискуссии, круглые столы, научные мастер-классы. Ведущие ученые России и зарубежья прочтут тематические лекции. Кроме того для всех желающих во время фестиваля симпозиумы, семинары, будут организованы выставки научных достижений, передает телеканал «360».
«Мы проводим его с целью развития научного потенциала Подмосковья. Мероприятия такого формата способствуют дальнейшему укреплению международных научных связей, а также помогают узнать больше о научных достижениях заслуженных ученых и молодых исследователей», - цитирует Забралову интернет-издание «Подмосковье сегодня».
ИСТОЧНИК KP.RU