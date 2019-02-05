Сергей Собянин рассказал о совершенствовании системы лечения рака
На своем персональном сайте мэр Сергей Собянин сообщил, что переход на новые стандарты лечения в Москве начнется уже во втором квартале 2019 года.
«Надеюсь, что в течение нескольких месяцев мы обеспечим полную доступность новых лекарств, для всех, кто нуждается в таком лечении, и продлим жизнь тысячам москвичей», - подчеркнул мэр.
По заверению Сергея Собянина, город удвоит бюджетные расходы на лекарства для онкологических больных.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На 1 января 2019 года в Москве зарегистрировано 305 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями.
С 2011 года смертность от злокачественных опухолей в Москве снизилась почти на 10% – со 167 до 151,7 случаев на 100 тысяч населения.
Пятилетняя выживаемость онкобольных выросла с 51 % в 2011 г. до 65,4% в 2018 г.
ИСТОЧНИК KP.RU