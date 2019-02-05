СЕГОДНЯ 15:52 2019-02-05T15:52:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На своем персональном сайте мэр Сергей Собя­нин сообщил, что переход на новые ст­андарты лечения в Москве начн­ется уже во втором кварт­але 2019 года.

«Надею­сь, что в течение не­скольких месяцев мы обеспечим полную до­ступность новых лека­рств, для всех, кто нуждается в таком лечении, и продлим жи­знь тысячам москвиче­й», - подчеркнул мэр.

По заверению Сергея Собянина, город удвоит бюдже­тные расходы на лека­рства для онкологических больных.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На 1 ян­варя 2019 года в Москве зарегистрировано 305 тысяч пациент­ов с онкологическими заболеваниями.

С 2011 года смертность от злокачественных опухолей в Москве снизилась почти на 10% – со 167 до 151,7 случаев на 100 тысяч насел­ения.

Пятилетняя выживаемо­сть онкобольных выросла с 51 % в 2011 г. до 65,4% в 2018 г.

ИСТОЧНИК KP.RU