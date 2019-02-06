Мост на Карамышевской набережной Москвы-реки построят до конца 2019 года
Строительство балочного моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы завершится до конца 2019 года. Предполагается, что он обеспечит удобный съезд с улицы Народного Ополчения в Мневниковскую пойму. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
«В настоящее время строители возвели опоры на обеих сторонах реки, продолжается строительство пролета через сам канал имени Москвы», – цитирует руководителя департамента Андрея Бочкарева РИАМО.
Сообщается, что протяженность моста составит шестьсот метров по три автомобильные полосы в каждую сторону. Это последний участок строительства Северо-Западной хорды. Таким образом, завершение строительства моста завершит весь проект строительства магистрали общей протяженностью 83 километра, передает сетевое издание m24.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU