2019-02-06T15:05:04+03:00
Москва

Пятнадцать парков создадут и реконструируют в 2019 году

А к 2024 году планируется облагородить 75 зеленых зон
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье реконструируют старые и создадут новые парки. Фото: Пресс-служба МОВ Подмосковье реконструируют старые и создадут новые парки. Фото: Пресс-служба МО
Изменить размер текста:

В 2019 году в Московской области создадут и реконструируют полтора десятка парков и скверов. Всего в регионе планируется благоустроить 75 зеленых зон. Из будут сдавать в эксплуатацию по 15 в год вплоть до 2024 года.

«Программа «Парки Подмосковья» появилась по инициативе губернатора в 2013 году. На тот момент было около 25 парков, которые никаким стандартам не отвечали. Были выделены средства на реконструкцию парков и на создание новых. В итоге, каждый год их число растет. Система работает», — цитирует председателя Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова телеканал «360».

Отмечается, что особое внимание в Подмосковье планируется уделить региональным паркам. Это территории, который посещают жители разных муниципалитетов. До 2024 года в Московской области планируется создать 11 таких парков, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мост на Карамышевской набережной Москвы-реки построят до конца 2019 года
Сергей Собянин рассказал о совершенствовании си­стемы лечения рака
Международный фестиваль науки пройдет в Подмосковье
Московских водителей призвали быть осторожнее на дорогах и соблюдать дистанцию
Грабители обчистили курьера интернет-магазина, который принес им смартфоны
Москва возглавила рейтинг лучших мест для путешествий на Масленицу
В московском бизнес-центре «Гидропроект» завершен демонтаж рухнувшего козырька
Спасатели исследуют здание на Никитском бульваре на угрозу обрушения
Московский зоопарк приглашает отметить День всех влюбленных
Москвичи смогут платить за "коммуналку" с помощью QR-кода
Водителей призвали к бдительности из-за гололеда
Мэрия обратилась к москвичам с просьбой убрать свисающий с их балконов снег
Жители Подмосковья сдали на утилизацию более 7,5 тысяч елок
Пассажиропоток на МЦК в январе вырос на 10%