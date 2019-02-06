Пятнадцать парков создадут и реконструируют в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-06T15:05:04+03:00

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В 2019 году в Московской области создадут и реконструируют полтора десятка парков и скверов. Всего в регионе планируется благоустроить 75 зеленых зон. Из будут сдавать в эксплуатацию по 15 в год вплоть до 2024 года.

«Программа «Парки Подмосковья» появилась по инициативе губернатора в 2013 году. На тот момент было около 25 парков, которые никаким стандартам не отвечали. Были выделены средства на реконструкцию парков и на создание новых. В итоге, каждый год их число растет. Система работает», — цитирует председателя Комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олега Рожнова телеканал «360».

Отмечается, что особое внимание в Подмосковье планируется уделить региональным паркам. Это территории, который посещают жители разных муниципалитетов. До 2024 года в Московской области планируется создать 11 таких парков, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU