Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве в выходные

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-07T13:35:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Начиная с четверга, 7 февраля, и до вторника следующей недели в Москве и в Подмосковье установится облачная погода. Местами в регионе выпадет небольшой снег, ветер будет дуть северо-западный со скоростью примерно 5-10 метров в секунду.

Как отметили в Гидромецентре России, все выходные температура воздуха в столице будет выше климатической нормы.

«Начиная с сегодняшнего дня и до вторника будет облачно. Также в эти дни ожидается совсем небольшой снег. Ветер северо-западный – 5–10 метров в секунду. Температура выше нормы», – цитирует сотрудника Гидромецентра Анатолия Цыганкова РИАМО.

Он добавил, что в пятницу, 8 февраля, температура воздуха в Москве составит от нуля до минус двух градусов, а в Подмосковье — до минус пяти.В ночь на субботу температура зафиксируется на отметке от минус 5 до минус 7 градусов, днем от 0 до минус 2 градусов во всем Московском регионе. В воскресенье температура сильно не изменится, ночью температура будет колебаться от трех до восьми градусов мороза, а днем станет чуть теплее — минус пять, передает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU